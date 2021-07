Turiștii români au invadat Grecia. Presa: “Pe insule se vorbește exclusiv românește” Grecia a ramas și anul acesta destinața preferata a romanilor, insa numarul turiștilor sosiți din Romania pare sa fie cu mult mai mare fața de anii precedenți. Presa greaca scrie: “Ne-am umplut de turiști romani” sau “Pe insule se vorbește aproape exclusiv romanește”. Romanii au luat cu asalt nu doar destinatiile lor preferate din nordul […] The post Turiștii romani au invadat Grecia. Presa: “Pe insule se vorbește exclusiv romanește” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

