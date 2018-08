Turişti spanioli blocaţi într-o grotă din Franţa Trei turisti spanioli au petrecut noaptea de duminica spre luni in grota din Padirac (sud-vestul Frantei), cavitate naturala cu o adancime de peste 100 de metri, dupa ce au ''ratat'' procedura de control inaintea orei de inchidere, a anuntat marti administratia sitului, potrivit AFP.



''La 5 august, trei vizitatori de nationalitate spaniola s-au sustras procedurii de control vizual de la inchiderea sitului si si-au petrecut noaptea in pestera din Padirac'', a precizat conducerea complexului intr-un comunicat. Potrivit comunicatului, ''proceduri stricte sunt puse in aplicare la sfarsitul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

