Turişti rătăciţi în Munții Țibleșului în zona refugiului Arcer, găsiţi de jandarmi Jandarmii maramureșeni au fost solicitați prin apel 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca el și cu inca un prieten s-au ratacit in Munții Țibleșului in zona refugiului Arcer. In scurt timp patru jandarmi cu autoturismul din dotare, Dacia Duster au pornit spre locul indicat de apelant. Zona era greu accesibila, turiștii parasisera traseele marcate și se aflau intr-o porțiune de teren inzapezita. Ei indicasera cateva repere de relief, astfel ca la mai putin de 3 ore dupa apel, cei doi au fost gasiți. Turiștii nu prezentau urme de epuizare fizica pentru a fi necesara acordarea de prim-ajutor.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

