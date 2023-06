Turiști înșelați cu alba-neagra lângă turnul Eiffel. Escrocii români, săltați de poliție. Sume fabuloase câștigate de rețeaua infracțională Escrocii romani experți in alba-neagra au fost dusi in arest la sediul Serviciului central pentru curse si jocuri de noroc si al Subdirectiei de lupta impotriva imigratiei ilegale, au anuntat surse apropiate anchetei si judiciare, citate de Agerpres .Potrivit sursei apropiate anchetei seful retelei se afla in Romania. Acesta nu a fost arestat, insa partenera sa, considerata mana sa dreapta, se numara printre cei arestati.Membrii gruparii sunt banuiti ca au inselat turisti cu jocul alba-neagra, in zona Champs-de-Mars din Paris.Singurii care castigau erau de fapt complicii celui care manipula paharele,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Politia franceza a arestat luni si marti 22 de membri ai unui grup infractional format din cetateni romani care escrocau turisti, mai ales in apropierea Turnului Eiffel, si a caror activitate genera castiguri de peste un milion de euro pe an, informeaza marti AFP. Suspectii au fost dusi in arest la…

- Douazeci si sase de cetateni afgani care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Romania din Bulgaria au fost depistati intr-o autoutilitara de catre politistii de frontiera constanteni, in noaptea de miercuri spre joi, in zona localitatii Ostrov.

- Polițiștii și procurorii DIICOT fac joi dimineața 29 de percheziții la membrii unei grupari de trafic de migranți. Aceștia inacasau pana la 5.000 de euro de la migranți pentru a-i transporta din Romania in vestul Europei. 35 de persoane vor fi duse la audieri.Cele 29 de percheziții domiciliare au…

- Doi barbați, un britanic și un slovac, au fost prinși luni in timp ce ofereau spre vanzare droguri la un festival desfașurat in Mamaia. Cei doi au fost reținuți și ulterior arestați preventiv.Cei doi dealeri aveau stocul plin cu de toate!Potrivit IPJ Constanța, polițiști din cadrul Brigazii de Combatere…

- Polițiștii de la transporturi din Romania au desfașurat, la nivel național, operațiunea „WATERSEC 2023”, pentru cresterea sigurantei navigatiei pe fluviul Dunarea, protejarea ecosistemului de pe tot cursul Dunarii, operațiunile fiind concomitente in mai multe state riverane fluviului. Operațiunea „WATERSEC…

- Politistii si procurorii au facut 20 de perchezitii in judetele Constanta si Calarasi, la o grupare suspectata de trafic de droguri. Suspectii ar fi adus cocaina din Guyana Franceza si ar fi transportat-o, prin intermediul unor carausi, in Olanda, Franta si Romania. 12 persoane au fost retinute.”La…

- Ceremonia de transfer de autoritate intre militarii detasamentului de lupta al Brigazii 2 "Strike" si cei ai detasamentului din cadrul Brigazii 1 "Bastogne", ambele din Divizia 101 Aeropurtata (Asalt aerian) a Armatei SUA, va avea loc vineri, incepand cu ora 13,00, in Baza 57 Aeriana ''Mihail Kogalniceanu'',…

- La data de 29 martie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciu Teritorial Iasi, efectueaza 15 perchezitii domiciliare, in judetele Iasi, Bacau, Bucuresti,…