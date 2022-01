Stiri pe aceeasi tema

- Prinși cu teste COVID-19 false, la frontiera Vama Giurgiu, ianuarie 2022. Foto: Marcela Petcu Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat doi cetațeni români care au prezentat pentru control autoritatilor de frontiera teste negative false…

- Doua transporturi cu deșeuri din plastic au fost ”intoarse din drum” de polițiștii de frontiera giurgiuveni și comisarii Garzii de Mediu, in urma controalelor efectuate asupra mijloacelor de transport in Vama Giurgiu. In cursul zile de miercuri, la diferite intervale de timp, politistii de frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Halmeu au depistat doi cetateni armeni care au incercat sa intre ilegal in Romania, avand aplicate vize false in pașapoarte. In data de 18 ianuarie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, județul Satu Mare, s-au prezentat pentru a intra in Romania…

- Un nou caz de folosire a testelor false COVID a fost depistat de polițiștii de frontiera giurgiuveni; aceștia au depistat patru cetațeni bulgari care au prezentat pentru control autoritatilor competente, teste negative false pentru infectia cu virusul SARS-COV-2. Potrivit reprezentanților IPTF Giurgiu,…

- Politistii de frontiera din Timiș au depistat doi cetațeni din Bosnia-Herțegovina si un roman care au prezentat la intrarea in tara certificate de vaccinare impotriva COVID-19 care apartineau altor persoane sau erau false. Luni, in jurul orei 12:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Jimbolia s-au prezentat…

- Trei bulgari ce voiau sa intre in Romania au fost opriți din drum de polițiștii de frontiera din Vama Giurgiu, care au constatat ca testele COVID prezentate la control erau false. Poliția de Frontiera Giurgiu anunța ca luni, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier, s-au prezentat pe sensul…

