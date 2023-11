Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea a facut prapad in țara. A nins puternic la munte, iar salvamontiștii trag semnale de alarma: turiștii sa nu se avante pe traseele care le-ar putea pune probleme. Unii dintre ei au ramas blocați la Padiș, in județul Bihor, din cauza zapezii. In restul țarii, vantul puternic a facut probleme…

- Aeronava C-130 Hercules care urma sa repatrieze cetațenii romani aflați in Cairo a fost nevoita sa ramana la sol din cauza unei defecțiuni. Misiunea de repatriere va fi reluata in noaptea de sambata spre duminica.Ca urmare a faptului ca echipa tehnica de la bordul aeronavei C-130 Hercules de la Cairo…

- Opt turiști au ramas blocați intr-o vale din Munții Bucegi. Grupul a petrecut o noapte in Valea Velicanului, fara apa și mancare, dupa ce nu au mai putut sa coboare. Salvamontiștii și jandarmii i-au gasit pe turiști la 10 ore distanța de cand au fost alertați.

- Apele s-au mai retras in Grecia, țara lovita de inundații crunte. Insa, in continuare, sute de oameni sunt blocați, iar echipele de salvare acționeaza non stop pentru a reuși sa ajunga la ei.

- Zeci de romani au ramas blocati pe un feribot pe ruta Skiathos – Volos, dupa inundatiile devastatoare din Grecia. Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca numerosi romani, surprinsi de fenomenele meteo extreme din Grecia, au cerut ajutor.

- Se pare ca din cauza vremii nefavorabile autoritatile au amanat debarcarea, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE). De asemenea, alti romani sunt blocati in momentul de fața in hoteluri aflate in zone afectate de inundatii. „In acest context, reprezentantii oficiului consular au efectuat demersuri…

- Ministerul Afacerilor de Externe ii avertizeaza pe cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia, dar si in Bulgaria despre pericolele cauzate de vremea rea. In Grecia, pe fondul intensificarii efectelor ciclonului „Daniel”, s-a emis un nou Cod Roșu de vreme…

- Patru turisti care au ramas blocati pe Muchia Arpaselului din Muntii Fagaras, in noaptea de duminica spre luni, au fost recuperati in urma unei actiuni a salvamontistilor din Arges si Sibiu, conform AGERPRES. Patru turisti care au ramas blocati pe Muchia Arpaselului din Muntii Fagaras, in noaptea de…