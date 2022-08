Sambata seara, la Roma au fost arestați patru turiști, doi americani, avand varste de 33 și 31 de ani, și doi suedezi, de 28 și 34 de ani. Din motive care inca nu sunt cunoscute, barbații s-au luat la bataie in Piazza Venezia, chiar in fața sediului carabinierilor. Desigur ca, așa stand lucrurile, carabinierii au intervenit repede ca sa opreasca bataia. Dar nu intr-atat de iute, caci unul dintre barbați a apucat, in toiul bataii, sa zboare mai mulți metri prin aer și sa aterizeze pe o mașina parcata regulamentar in apropiere. Se ințelege ca și ceilalți au incasat-o bine. Toți turiștii batauși…