Turista blocată pe creasta Giumalău, în siguranță Salvamontistii din Suceava au ajuns, duminica, la turista ramasa blocata pe creasta Giumalau, din cauza vantului puternic si a vizibilitatii scazute. Doua echipe de salvatori au plecat in cautarea femeii, care nu a mai putut sa continue drumul, pe fondul condițiilor meteo defavorabile. ”Din cauza vantului foarte puternic, echipa de prim raspuns care a urcat de pe versantul sudic nu a reusit sa treaca de creasta si s-a retras. In schimb, echipa care a urcat de pe versantul nordic a ajuns la victima si vor cobori cu ea spre Saua Colbu”, a anuntat Salvamont pe Facebook. Femeia a plecat singura sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

