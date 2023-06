Stiri pe aceeasi tema

- Se amana redeschiderea Transalpinei. O comisie din cadrul CNAIR a efectuat astazi o revizie speciala pe DN 67C, tronsonul de drum cuprins intre Ranca și Obarșia Lotrului, pentru a verifica daca sunt indeplinite condițiile de deschidere a circulației in siguranța. Comisia a decis ca nu sunt indeplinite…

- Imagini spectaculoase cu Transalpina filmate cu drona. Chiar daca vremea a creat probleme, in ultimele zile, drumarii continua deszapezirea pe DN 67C (Transalpina) intre Ranca și Obarșia-Lotrului. Drumul a fost a fost observat și cu o drona. Imaginile sunt spectaculoase. „Zapada este foarte mare, pe…

- Salamul de Sibiu a ajuns in America. Dupa un proces lung, de mai bine de un deceniu, autoritatile americane de siguranta alimentara au stabilit ca produsul autentic romanesc respecta standardele cele mai exigente. Citește și: Zapada de trei metri pe Transalpina, la mijlocul lunii mai Salamul de Sibiu…

- Este zapada de trei metri pe Transalpina, deși suntem aproape de inceputul verii. Drumarii intervin, de cateva zile, cu utilaje și se lupta cu nameții pentru a redeschide circulația intre Ranca și Obarșia Lotrului. Citește și: Inca un accident feroviar: doua locomotive s-au ciocnit Meteorologii anunța…

- VIDEO: Este inca zapada mare pe Transalpina. Drumarii se lupta cu nameți de peste trei metri, pe DN 67C Drumarii au continuat lucrarile de deszapezire pe DN67C – Transalpina. Utilajele au inaintat cu greutate, in condițiile in care, in zona inalta (Ranca – Obarșia Lotrului), nameții depașeau trei metri…

- VIDEO: A nins la mijlocul lunii mai, pe DN 67C – Transalpina. Drumarii au intervenit cu utilajele de deszapezire A nins pe Transalpina, cea mai inalta șosea din Romania. Zapada s-a așternut sambata dimineața la inalțimi de peste 1.500 de metri, in zona Ranca. Drumarii au intervenit pentru indepartarea…

- Iubitorii de zapada au noroc, la Ranca a nins din nou. Este zapada pe Transalpina, așa ca puteți merge intr-o vacanța pe munte, sa va bucurați de atmosfera de iarna,… Articolul Iarna prelungita la Ranca, este zapada pe Transalpina! apare prima data in Stiri Gorj .

- Drumarii gorjeni se pregatesc sa deszapezeasca cea mai inalta șosea din țara, Transalpina. Pe 2 mai utilajele Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu vor intra pe tronsonul cuprins intre Ranca și Obarșia-Lotrului. Este tronsonul din Transalpina care a fost inchis in toamna anului trecut, pe perioada…