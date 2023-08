Turismul ialomițean ține la distanță vizitatorii In ultimii 5 ani, autoritațile ialomițene au incercat sa transforme dezvoltarea turismului intr-o prioritate. Institutul Național de Statistica arata faptul ca toate aceste eforturi nu au fost incununate de succes, avand in vedere ca numarul celor care viziteaza Ialomița pentru a se bucura de potențialul sau turistic ramane scazut. Cu toate acestea, s-au cheltuit bani publici sau europeni pentru o activitate care, inca, nu are priza la public. Turismul in cifre In ultimele 6 luni, potrivit Institutului Național de Statistica, puțin peste 34 de mii de persoane au vizitat județul Ialomița... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

