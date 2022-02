Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in Spania a scazut in trimestrul patru din 2021 și a ajuns la cel mai redus nivel incepand din 2008, adica inaintea crizei financiare, pe fondul redresarii economiei, a informat agenția Reuters , preluata de Agerpres . Rata somajului a scazut in Spania la 13,33% in ultimele trei luni…

- Franta a raportat pentru anul trecut cel mai solid ritm de crestere din ultimii 52 de ani, de 7%, a doua economie a zonei euro revenindu-si mai rapid decat se estima de pe urma crizei provocate de pandemie, arata datele preliminare publicate vineri de Institutul National de Statistica (Insee), transmite…

- Producția de lapte de consum a crescut, anul trecut, in condițiile in care cantitatea colectata de procesatori s-a redus, iar importurile continua sa creasca. Astfel, in primele 11 luni, productia s-a majorat la lapte de consum cu 1.878 tone (+6,3%), in timp ce importurile de lapte brut la procesatori…

- Numarul șomerilor din Romania a ajuns, in luna noiembrie a anului trecut, la 432.000 de persoane, in creștere cu 8.000 fața de luna anterioara, potrivit estimarilor publicate de Institutul Național de Statistica. Numarul somerilor in varsta de 15-74 de ani estimat pentru luna noiembrie este de 432.000…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Franta a inregistrat, in 2021, o crestere de 28,85% in ritm anual, la 125.205 de unitati, arata datele publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), transmite Reuters. Livrarile grupului francez Renault au scazut anul trecut…

- Gazele naturale, cartofii si uleiul comestibil s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la serviciile de transport aerian, potrivit datelor Institutului National de Statistica. In intervalul noiembrie 2020 – noiembrie 2021, preturile la gaze naturale au urcat…

- Guvernul Ungariei va plafona preturile combustibililor pentru a proteja consumatorii de cresterea semnificativa a preturilor si a tine sub control majorarea inflatiei, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban. “Speram ca aceasta masura va ajuta economia si ar putea…