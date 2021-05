Turism spațial pentru miliardari și cinema, proiectele Moscovei Rusia a anunțat joi intr-o succesiune rapida ca o echipa de filmare va realiza un “film fictiv” la bordul Stației Spațiale Internaționale in octombrie, inainte de a pune pe orbita un miliardar japonez in decembrie. Anunțurile vin in timp ce agenția spațiala Roscosmos incearca sa revina dupa scandaluri de corupție și concurența din partea companiei […] The post Turism spațial pentru miliardari și cinema, proiectele Moscovei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

