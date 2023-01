Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada a anului mai puțin imbietoare pentru plimbari și drumeții, mai multe proiecte digitale le ofera celor care doresc sa cunoasca locuri noi posibilitatea unor calatorii virtuale prin locuri pline de istorie, apreciate in intreaga lume, readucand trecutul in prezent. Proiect digital pentru…

- Doi barbați au fost gasiți miercuri seara morți in casa in care locuiau din localitatea Almaș, județul Arad. Polițiștii din Arad au fost sesizați miercuri seara despre faptul ca doi barbați nu au mai fost vazuți de vecini. Deplasați fața locului, polițiștii au patruns in casa, unde au gasit trupurile…

- Consiliul Judetean Timis, in calitate de lider de proiect, alaturi de alte 125 de consilii judetene, municipii, orase si comune, din Timis si din judetele Arad, Caras - Severin si Hunedoara a accesat un poriect in valoare de 142 milioane de euro pentru amenajarea a 1.729 kilometri de piste de biciclete.…

- Peste 900 de proiecte cu finanțare europeana au fost contractate pana acum prin Programul Operațional Regional 2014-2020 in Regiunea Vest, valoarea totala a acestora fiind de aproape 1,15 miliarde de euro care au fost sau urmeaza sa fie investiți in regiune, pana la finalul acestui ciclu. In județul…

- Hidrologii avertizeaza ca se pot produce inundații pe mai multe cursuri de apa din vestul Romaniei. Ei au emis o avertizare cod galben valabila de sambata dimineața pana luni, la pranz, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pompierii militari aradeni au fost solicitați. in aceasta dimineața, sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la fabrica de incalțaminte din orașul Sebiș. La sosirea echipajelor incendiul se manifesta cu flacara deschisa la un utilaj folosit pentru a injecta spuma in timpul procesului…

- Incepe constructia celui mai mare parc solar din Europa, de peste 1.000 MW, in vestul țarii. Monsson, cel mai mare dezvoltator de proiecte de energie verde din Romania, controlat de omul de afaceri Emanuel Muntmark, a semnat un acord cu Rezolv Energy, companie desinuta de fondul britanic de investitii…

- Faimoasele cetați din Munții Oraștiei, unde se afla vechea capitala a Daciei, Sarmizegetusa Regia, inconjurata de cetațile care o aparau, sunt deja o destinație turistica binecunoscuta, inclusa și in patrimoniul UNESCO, datorita unicitații istorice. De la Gradiștea Muncelului pornesc insa mai multe…