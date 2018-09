Stiri pe aceeasi tema

- Un culturist din Turda a cazut victima iubitei lui, care l-a lovit cu o sticla in cap. Cei doi au avut numeroase discuții din cauza geloziei. Alexandru este un barbat in varsta de 35 de ani, agent de intervenție la o firma de paza din Turda și mare pasionat de culturism. Barbatul traiește o poveste…

- Barbatul, in varsta de 35 de ani, un colos plin de muschi dar cu o privire blanda si ochi inlacrimati, semn al unui suflet proprotional cu marimea trupului sau golemic – coboara incet... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un cablu de electricitate care a luat foc miercuri seara a lasat orașul in intuneric. Alarma s-a dat in jurul orei 21, cand la un stalp de pe strada Clujului, la intersecția cu strada Stejarului, s-a aprins o flacara și a inceput sa iasa fum negru. La locul evenimentului s-a deplasat un echipaj al pompierilor…

- La data de 20 august a.c., in jurul orei 23:15, politistii din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul Rutier, au depistat un barbat de 46 ani, din Turda, in timp ce conducea autovehiculul pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- A baut de Sf. Maria pana nu a mai știut de el și ca nu are nici permis de conducere. Un tanar din Puiești a pus in alerta Poliția din Rm. Sarat dupa ce nu a oprit la semnalele oamenilor legii. S-a intamplat in dimineata zilei de 16 august, in jurul orei 07.00. Modul in […] Articolul Cum a fost prins…

- Polițiștii suceveni au intocmit un dosar penal pe numele unui barbat din orașul Siret care a fost prins la volanul unei mașini avand o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost oprit in trafic pe str. Alexandru cel Bun din orașul Siret. Șoferul a fost condus la spital, unde,…

- Trei noi cladiri cu spații office deschise de curand la Timișoara au propulsat orașul banațean pe primul loc național, dupa București, dar inaintea Clujului. Orașul ardelean este in continua dezvoltare și in concurența cu Timișoara. Ardelenii sunt promovați ca și destinație de afaceri in…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania a dezvaluit la mijlocul lunii februarie imagini bomba cu Liviu Varciu in timp ce se saruta cu o dansatoare celebra. Chiar daca Anda Calin parea ca i-a iertat gestul, iata ca cei doi au anunțat astazi ca s-au desparțit. Liviu Varciu a lasat sa se ințeleaga ca el a…