Banca Centrala a Turciei a coborat joi dobanda de referinta cu 100 de puncte de baza, pana la 14%, a patra decizie consecutiva de reducere a costului creditului, in conformitate cu politica economica neortodoxa a presedintelui Recep Tayyip Erdogan si in pofida prabusirii lirei, care a atins un minim istoric, transmite Reuters. “Comitetul de politica monetara a decis sa utilizeze la maxim spatiul limitat de manevra oferit de efectele tranzitorii ale factorilor de pe partea de oferta si altor factori care stau in spatele majorarilor de preturi”, a informat Banca Centrala a Turciei, intr-un comunicat…