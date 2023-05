Stiri pe aceeasi tema

- Electoratul din Turcia a inceput sa voteze duminica in cadrul unora dintre cele mai importante alegeri din istoria moderna de 100 de ani a tarii, alegeri care l-ar putea inlatura pe presedintele Recep Tayyip Erdogan dupa doua decenii petrecute la putere, transmite Reuters, citeaza

- Aproximativ 61 de milioane de alegatori din cele 87 de circumscriptii electorale din Turcia sunt asteptati duminica la urne, incepand cu ora 8:00, intr-unul dintre cele mai importante scrutine din istoria de 100 de ani a Turciei moderne, care l-ar putea da jos pe presedintele Recep Tayip Erdogan dupa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va confrunta cu cea mai dificila provocare politica de pana acum in alegerile prezidentiale si parlamentare de duminica, opozitia simtind ca are cea mai buna sansa a sa de a pune capat celor doua decenii de cand este la putere si de a-i inversa politicile, relateaza…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat marti o crestere salariala de 45% pentru sute de mii de angajati din sectorul public, semn ca isi da seama de cursa electorala extrem de stransa care il asteapta duminica, relateaza Politico. Decizia priveste peste 700.000 de lucratori din sectorul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va confrunta cu cea mai dificila provocare politica de pana acum in alegerile prezidentiale si parlamentare de duminica, opozitia simtind ca are cea mai buna sansa a sa de a pune capat celor doua decenii de cand este la putere si de a-i inversa politicile. Votul…

- Alegerile din Turcia se vor desfasura in conditii ”foarte dificile” tinand cont de ”starea democratiei” in tara si de consecintele seismului din 6 februarie, a apreciat seful observatorilor Consiliului Europei, Frank Schwabe, transmite miercuri AFP. Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan,…

- Cel mai devastator cutremur care a lovit Turcia in aproape un secol ar putea costa tara pana la 84,1 miliarde de dolari, a aratat o organizatie a oamenilor de afaceri din Turcia, in timp ce un oficial din cadrul Guvernului de la Ankara a estimat costurile la peste 50 de miliarde de dolari, transmite…