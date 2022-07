Stiri pe aceeasi tema

- Ford Romania poate fi preluata oficial de turcii de la Ford Otosan. Autoritațile din Turcia au aprobat tranzacția de sute de milioane de euro. Tranzactia prin care Ford Motor Company, via Ford Capital BV, a vandut uzina de automobile de la Craiova companiei turce Ford Otosan poate merge mai departe,…

- Echipele de proiectanți care lucreaza la spitalele regionale de la Iași, Cluj-Napoca și Craiova au o mare responsabilitate pentru realizarea unor proiecte cu un impact important asupra calitații sanatații publice. O proiectare de inalta calitate va ușura mult etapa de construcție, spune Rafila. Ministrul…

- Astfel, pentru etapa I a fost platita suma de 12.309.774,10 lei pentru 12 obiective aflate in executie, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 36.237.341,71 lei pentru 74 proiecte de investitii. Situatia platilor efectuate este disponibila pe site-ul MDLPA, la link: . In cadrul celor…

- Potrivit unui comunicat al MDLPA transmis AGERPRES, pentru etapa I, a fost achitata suma de 8.485.342,66 de lei pentru 15 obiective, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate facturi in valoare de 60.609.946,66 de lei pentru 117 obiective.Situatia platilor efectuate este disponibila pe…

- Grupul Stellantis va produce mașini electrice la uzina Fiat din Kragujevac, Serbia, uzina unde este produs MPV-ul Fiat 500L. Prima mașina ar trebui sa fie produsa incepand cu primele luni din 2024.

- Honda Motor intentioneaza sa construiasca milioane de vehicule electrice (EV) pana in 2030, folosind trei noi platforme dedicate, una care urmeaza sa fie dezvoltata in comun cu partenerul american General Motors, a declarat un director executiv al producatorul japonez de automobile, transmite Reuters,…

Grupul Electrica si-a planificat investitii de 750,5 milioane lei in acest an, cea mai mare parte in sectorul de distributie.