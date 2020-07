Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu se remarca atunci cand vine vorba de accesarea fondurilor europene pentru proiecte. In ultimul plan de relansare 2014-2020, din maximul de 36 de miliarde de euro, Romania a reusit sa acceseze doar 12 miliarde de euro, anunța MEDIAFAX.Romania va putea primi de la UE 79,9 miliarde…

- Netflix a anulat productia unui serial in Turcia care pune in scena un personaj gay, din cauza ca nu a obtinut autorizatie din partea guvernului pentru filmari, a indicat mati scenaristul serialului, scrie AFP.

- Un barbat a fost ranit dupa ce in motocicleta pe care o conducea, marti dupa-amiaza, pe o strada din satul Cuza Voda, a intrat o autospeciala de Politie, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.La volanul autospecialei era un lucrator al Postului de Politie Cuza Voda,…

- Județul Cluj va deveni primul din Romania care digitalizeaza integral plata taxelor și impozitelor locale. Toate primariile clujene urmeaza sa fie incluse in sistemul Ghișeul.ro, anunța MEDIAFAX.Consiliul Județean Cluj anunța ca va oferi primariilor suportul necesar, prin asigurarea asistenței,…

- Cel mai mare tribunal administrativ din Turcia a deschis vineri calea transformarii fostei bazilici Sfanta Sofia in moschee, revocand statutul actual de muzeu, au anuntat mass-media turce, citate de AFP.Citește și: SURSE - Excluderi in PSD: primari și consilieri județeni ar fi format un cuib…

- Raliul Marii Britanii a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii. Acesta trebuia sa se desfașoare in perioada 29 octombrie - 1 noiembrie in Țara Galilor, in cadrul...

- Persoanele internate in azilurile de batrani din județul Galați sunt cele mai expuse la infecția cu Covid-19, aproape 80% dintre decedați provenind de aici.Judetul Galati inregistreaza duminica la pranz un numar de 55 de decese. 44 dintre acestea fiind ale unor persoane care traiau in cele doua aziluri…