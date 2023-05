Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Naționala a lui Kilicdaroglu „nu a reușit sa ne convinga”, in timp ce decizia de a-l susține pe Erdogan s-a bazat pe principiul „luptei non-stop impotriva terorismului”, a declarat marți Sinan Ogan intr-o conferința in care și-a invitat susținatorii din primul tur sa-l voteze duminica pe președintele…

- Candidatul opozitiei la alegerile prezidentiale din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, a promis luni victoria taberei sale in turul al doilea al scrutinului (28 mai), perspectiva care pare sa se concretizeze in acest moment, transmite AFP.

- Turcii au votat azi in alegerile prezidențiale, iar primele rezultate oficiale preliminare au inceput deja sa fie publicate, mai devreme, in urma unei decizii neașteptate a autoritaților, care au permis presei sa transmita datele, scrie CNN Turk. Un rezultat clar al scrutinului va fi cunoscut doar dupa…

- Turcii au ieșit la vot pentru a-și alege viitorul președinte și pentru a decide daca raman cu actualul șef al statului, Recep Erdogan, aflat la putere de aproape 20 de ani, sau il inlocuiesc pe acesta cu Kemal Kilicdaroglu. Potrivit ultimelor sondaje, contracandidatul lui Erdogan are un usor avans in…

- Duminica, 14 mai 2023, este ziua stabilita pentru alegeri in Turcia, alegeri in urma carora actualul președinte, Recep Erdogan, ar putea pierde puterea. Contracandidatul lui Erdogan in alegerile prezidențiale este liderul Opoziției, Kemal Kilicdaroglu. Sondajele sugereaza ca Kilicdaroglu ar obține,…

- La 100 de ani de republica seculara, Turcia creata de Mustafa Kemal Ataturk va trece prin alegeri prezidentiale de importanta istorica. Recep Erdogan, care conduce tara de 20 de ani, a fost pe rand premier si sef de stat, are un contracandidat puternic in persoana lui Kemal Kilicdaroglu, un politician…

- In timp ce Turcia intra in maratonul electoral pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, interesul presei internaționale pentru evoluțiile politice din țara crește. Recent, intr-un comentariu din publicația britanica Daily Mail s-a atras atenția asupra faptului ca sprijinul pentru președintele…