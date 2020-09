Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se va afla vineri in centrul atentiei dupa ce zilele trecute a promis ca va veni cu detalii referitoare la noua descoperire energetica din Marea Neagra, care vor marca debutul unei "noi ere", transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Erdogan are programata…

- Dupa ce in spațiul public au aparut mai multe informații precum ca șeful statului s-ar afla in Turcia, Igor Dodon a publicat astazi un scurt video in care anunța ca se afla in Federația Rusa, intr-un sanatoriu in apropiere de Moscova.

- Trei dintre cele mai mari cluburi de fotbal din Turcia, Galatasaray, Fenerbahce si Trabzonspor, au anuntat ca au cazuri de coronavirus, informeaza agentia Anadolu. Galatasaray a indicat vineri ca doi dintre jucatorii sai au fost testati pozitiv pentru COVID-19. "Doi jucatori au fost testati…

- Cu mii de fani pe Instagram si admirata chiar de un fost presedinte american, pisica Gli este aproape la fel de celebra ca si ''casa'' sa, catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, transmite Reuters. Insa dupa ce autoritatile turce au luat decizia de a transforma muzeul Sfanta…

- Consiliul de stat din Turcia a anulat o decizie guvernamentala din 1934 care conferea monumentului Sfanta Sofia de la Istanbul statutul de muzeu, deschizand calea spre transformarea catedralei in moschee. Mișcarea Patriotilor Romani (MPR) condamna decizia președintelui Recep Erdogan de a transforma…

- Cel mai mare tribunal administrativ din Turcia a deschis vineri calea transformarii fostei bazilici Sfanta Sofia in moschee, revocand statutul actual de muzeu, au anuntat mass-media turce, citate de AFP.Citește și: SURSE - Excluderi in PSD: primari și consilieri județeni ar fi format un cuib…

- Este in desfasurare referendumul privind modificarea Constitutiei, care i-ar putea permite lui Vladimir Putin sa candideze pentru inca doua mandate de presedinte, In orasul Vladivostok, un activist a surprins o sectie de votare care era amplasata in portbagajul unei mașini parcate in curtea unui bloc…

- Politia din Austria a amendat un barbat cu 500 de euro pentru ofensarea decentei publice dupa ce acesta a eliminat o flatulenta in fata politistilor. Fortele de ordine au explicat pe Twitter ca barbatul s-a ridicat deodata de pe o banca din parc, s-a uitat la politisti si „a dat drumul cu intentie unui…