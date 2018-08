Stiri pe aceeasi tema

- 'Vom aduce in parlament propunerea noastra privind pedeapsa cu moartea. O vom prezenta factiunilor de patru partide politice si vom cere sprijin', a declarat Mustafa Destici, liderul Partidului Marii Adunari (BBP), ultranationalist. 'Daca isi vor da sprijinul, aceasta va conduce la un referendum.…

- Turcia ar putea sa reintroduca ”in curand” pedeapsa cu moartea, a declarat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la funeraliile unei tinere mame si a fiului sau, ucisi in explozia unei bombe artizanale, la marginea unui drum, relateaza The Associated Press.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca nu va avea alta optiune decat sa aprobe pedeapsa cu moartea daca parlamentul voteaza pentru aceasta, relateaza dpa.El a facut aceste declaratii la inmormantarea unei femei si a fiului acesteia de 11 luni - la Sarkisla, in provincia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE.

- Acest regim de exceptie, care largeste considerabil puterile presedintelui Recep Tayyip Erdogan si fortelor de securitate, a fost implementat pe 20 iulie 2016, la cateva zile dupa o sangeroasa tenetiva de lovitura de stat care a zguduit Turcia in noaptea de 15 spre 16 a acelei luni.In starea…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a depus luni in parlament un proiect de lege privind combaterea terorismului, in contextul incetarii starii de urgenta, informeaza DPA, preia Agerpres.Bulent Turan, viceliderul AKP, a precizat ca actul…

- Numarul turcilor care au votat in strainatate in cadrul alegerilor prezidentiale si parlamentare din 24 iunie din Turcia a atins un nivel record de 1,49 milioane, a anuntat miercuri seful Consiliului Electoral Suprem, Sadi Guven, citat de agentia Reuters. Alegerile au loc in Turcia duminica…