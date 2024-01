Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a facut public raportul de activitate pentru anul 2023 . Conform acestuia, la 31 decembrie 2023, 1.150 de cereri pendinte erau indreptate impotriva Moldovei, din numarul total de 68 450 de cereri, aceasta situandu-se pe locul 10 din 46 de state (locul 12 in anul…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a emis anul trecut 1.014 hotarari, cu 13% mai putine fata de 2022, in timp ce 68.450 de dosare erau in asteptare, fata de cele 74.650 de la sfarsitul anului 2022, a declarat joi presedinta CEDO, Siofra O'Leary, potrivit agentiei EFE. Aceasta a mai spus ca…

- Acum aproximativ 10 ani, Marea Camera a Curții Europene a Drepturilor Omului condamna Romania in cauza „CRJ in numele lui Valentin Campeanu” pentru incalcarea art. 2 din Convenție – dreptul la viața (atat sub aspect material, cat si sub aspect procedural), cat și a art. 13 din Convenție – dreptul la…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Polonia pentru „incalcarea dreptului la respectarea vietii private”, dupa ce o tanara femeie a fost impiedicata sa acceada la un avort in baza „existentei de anomalii fetale”, informeaza AFP. Tanara era insarcinata cu un fetus purtator al…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a suspendat miercuri expulzarea din Franta in Rusia a unui refugiat cecen, a carui extradare fusese solicitata de autoritatile ruse, informeaza AFP.Refugiatul, cetatean rus, contestase decizia de expulzare luata de francezi si sesizase CEDO in 21 noiembrie,…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a facut referire joi la "acuzatii extrem de grave" privind incalcari ale dreptului international in razboiul dintre Israel si Hamas si a cerut o ancheta internationala, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Acuzatiile extrem de grave de incalcari…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a anuntat luni ca dosarul care implica numele atletei sud-africane Caster Semenya, dubla campioana olimpica la 800 de metri, va fi analizat de Marea Camera care va lua o hotarare definitiva, in urma unei sesizari din partea guvernului elvetian, scrie Reuters.Semenya,…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres si-a exprimat marti, la Natiunile Unite, ingrijorarea profunda cu privire la escaladarea conflictului dintre Israel si miscarea palestiniana Hamas, relateaza dpa, conform AGERPRES."Dreptul international umanitar stabileste reguli clare care nu pot fi ignorate.…