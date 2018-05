Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au manifestat vineri la Istanbul in sprijinul palestinienilor, dupa baia de sange din Fasia Gaza, in prezenta presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan si a premierului palestinian Rami Hamdallah, relateaza France Presse. Manifestatia a fost organizata la apelul lui Erdogan, care a criticat…

- Starea de urgenta din Turcia, impusa dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, ar putea fi extinsa si dupa alegerile din 24 iunie, a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de dpa si Reuters. Masura, criticata de aliatii occidentali ai Ankarei, a fost prelungita…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, marti si miercuri, unde se va intalni cu omologii sai turc, Recep Tayyip Erdogan, si iranian, Hassan Rohani, anunța Reuters, care citeaza un comunicat emis de Kremlin. Cu ocazia vizitei, președinții Turciei și Rusiei urmeaza…

- Un incendiu masiv a izbucnit in spitalul de prim ajutor Taksim din Istanbul, Turcia. Imagini din scena au aratat un fum negru gros, provenind de la mai multe etaje ale cladirii inalte. Infernul a izbucnit pe acoperiș, dar s-a raspandit rapid prin cladire, scrie mass-media locale. Cateva explozii…

- Relatiile dintre Rusia si Turcia au devenit si mai puternice, in pofida unor incercari de a le deteriora, a declarat, marti, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta alaturi de omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american Donald Trump, au discutat vineri despre dinamica relatiilor bilaterale dintre Ankara si Washington, dar si despre situatia din Siria, a anuntat Presedintia Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Potrivit…

- Un cotidian turc a publicat luni, pe prima pagina, un montaj foto in care Angela Merkel apare purtand o mustata ca a lui Adolf Hitler si o uniforma nazista si in care ii reproseaza cancelarului german faptul ca a criticat Ankara, relateaza AFP. Aceasta imagine aminteste de cea publicat cu un an in…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a anunțat, luni, ca va continua ofensiva in nordul Siriei și la alte localitați controlate kurzi, inclusiv o zona in care se afla militari americani, scrie AFP. “Dupa ce am preluat controlul asupra orașului Afrin , am lasat in urma etapa cea mai importanta…