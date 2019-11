Stiri pe aceeasi tema

- Trupele turce si ruse au efectuat marti a cincea patrula comuna in nordul Siriei, in regiunea Ayn al-Arab, ca parte a unui acord asupra retragerii militiei kurde siriene de la granita Turciei, informeaza agentia Xinhua. "Cea de-a cincea patrula terestra comuna turco-rusa in regiunea Ayn…

- Ministrul american al apararii Mark Esper a afirmat marti ca Turcia pare sa fi comis crime de razboi in Siria pentru care ar trebui sa fie trasa la raspundere, intr-o escaladare a retoricii americane impotriva Ankarei, transmite dpa. Declaratia lui Esper vine dupa ce un atac turc asupra militiilor kurde…

- Rusia si Siria vor trimite trupe in nord-estul Siriei pentru a-i indeparta pe membrii militiilor kurde YPG și armele acestora de la granița cu Turcia, in cadrul unui acord convenit marți, pe care Moscova și Ankara il considera un triumf, potrivit Reuters, scrie Mediafax.La cateva ore dupa…

- Declaratia lui Esper vine dupa ce un atac turc asupra militiilor kurde aliate ale SUA din nord-estul Siriei si a gruparii Stat Islamic a provocat o deplasare masiva a populatiei, existand informatii despre atacuri in care nu s-a tinut cont de civili. "Am vazut si informari, incercam sa le monitorizam.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, se intalnesc marți in orașul rus Soci, pentru a discuta, printre altele, despre ofensiva Turciei din nordul Siriei, a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția TASS, conform Mediafax.Peskov…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca Rusia refuza sa ia in calcul posibilitatea unui conflict cu forțele Turciei in Siria. Precizarile au venit dupa ce liderii kurzilor au anunțat ca au ajuns la un acord cu regimul de la Damasc, cu ajutorul eforturilor de mediere…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters."Kurzii au luptat alaturi de noi, dar au primit…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…