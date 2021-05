Turcia reglementează tranzacţionarea criptomonedelor. Scandal uriaș la Ankara Turcia a inclus platformele de tranzactionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie sa respecte legile de prevenire a spalarii banilor. Potrivit Gazetei Oficiale, extinderea reglementarilor referitoare la tranzactiile cu criptomonede intra imediat in vigoare si se refera si la ”furnizorii de servicii privind activele cripto”. Luna trecuta, banca centrala a Turciei a interzis utilizarea activelor cripto pentru plati pe motiv ca astfel de tranzactii erau riscante. In zilele care au urmat, activitatea a doua platforme de tranzactionare de criptomonede din Turcia a fost oprita in cadrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

