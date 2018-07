Turcia: Rata inflatiei, la cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani Rata inflatiei in Turcia a urcat in iunie la cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, deprecierea lirei turcesti ducand la o crestere semnificativa a preturilor pentru consumatori, a anuntat marti Institutul de Statistica (TurkStat).



Luna trecuta, rata inflatiei a urcat la 15,39%, cel mai ridicat nivel din octombrie 2003. In aprilie si mai s-a inregistrat o crestere a preturilor de 10,85% si, respectiv, 12,15%, transmite DPA.



Cel mai semnificativ avans lunar s-a inregistrat la alimente si bauturi non-alcoolice (5,98%) iar cea mai mare crestere anuala la transport (24,26%)… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

