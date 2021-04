Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii turci au ordonat arestarea a 532 de suspecti, printre care 459 de militari activi, in cadrul unei operatiuni care ii vizeaza pe sustinatori ai miscarii predicatorului Fethullah Gulen, acuzat de orchestrarea puciului esuat din vara lui 2016, transmite luni Reuters, preluand o stire a agentiei…

- Procurorii antiterorism din Franta au arestat cinci femei in orasul Beziers si au deschis o ancheta preliminara cu privire la un posibil plan de atac islamist, informeaza Reuters, citand o sursa judiciara, potrivit news.ro. Intrebat in legatura cu ancheta si arestarile, care au avut loc noaptea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anunțat, luni, ca majoritatea regiunilor de pe glob inregistreaza o crestere a numarului cazurilor de COVID-19, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. In ultima saptamana, numarul cazurilor noi de Covid-19 a crescut cu 8%. „Este pentru a cincea saptamana…

- Avioane rusești de vanatoare au bombardat un depozit de gaze, o fabrica de ciment și mai multe orașe din nord-vestul Siriei, in apropiere de granița cu Turcia, dupa ce armata siriana a ucis șapte civili și a ranit 14 medici intr-un atac asupra unui spital din zona, scrie Reuters, citand martori de la…

- Autoritatea care reglementeaza pietele financiare din Marea Britanie (FCA) a anuntat vineri ca rata dobanzii Libor nu va mai putea fi utilizata pentru majoritatea valutelor incepand din 31 decembrie 2021, transmit AFP si Reuters. Libor sau London Interbank Offered Rates a fost mult timp rata…

- Agentia europeana de politie Europol a informat joi ca, in urma unor perchezitii efectuate in Franta, Romania si Republica Moldova, fortele de politie din aceste tari au arestat 38 de persoane suspectate ca faceau parte dintr-o retea de trafic de persoane in scop de exploatare pe santiere de constructii,…

- Politia turca a arestat luni 159 de persoane in cursul unei manifestatii la Istanbul impotriva deciziei presedintelui Recep Tayyip Erdogan de a numi un nou rector la Universitatea Bogazici, una dintre cele mai mari institutii de invatamant superior din tara, transmite Reuters.

- Pentru duminica sunt anunțate noi manifestații contra regimului lui Putin Aleksei Navalnii a facut apel impotriva plasarii sale in detenție provizorie. El a fost condamnat la 30 zile incarcerare, in așteptarea procesului sau. O decizie pe care avocații opozantului au decis sa o conteste la tribunal.…