Turcia: Preşedintele Erdogan a fost vaccinat împotriva COVID-19 în direct la televiziune Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost vaccinat impotriva COVID-19 joi seara, in direct la televiziune, relateaza AFP si Reuters. Presedintia turca a difuzat imagini in care se vede cum presedintele turc, cu masca pe figura, primeste o prima injectie cu un vaccin chinez intr-un spital din Ankara. "Sper ca campania de vaccinare va fi benefica si ca vom primi rapid cele 50 de milioane de doze necesare", a declarat el dupa vaccinare. "Unii fac publicitate negativ in jurul vaccinarii, dar sper ca bunul simt va prevala", a adaugat el. Foto: (c) TURKISH PRESIDENT OFFICE HANDOUT / EPA Vaccinandu-se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recep Tayyip Erdogan: "Sper ca campania de vaccinare va fi benefica si ca vom primi rapid cele 50 de milioane de doze necesare", a declarat el dupa vaccinare. "Unii fac publicitate negativ in jurul vaccinarii, dar sper ca bunul simt va prevala."Turcia a inceput joi sa administreze personalului medical vaccinul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost vaccinat impotriva COVID-19 joi seara, in direct la televiziune, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Presedintia turca a difuzat imagini in care se vede cum presedintele turc, cu masca pe figura, primeste o prima injectie cu un vaccin chinez intr-un…

- Presedinte ales Joe Biden a fost inoculat luni, in direct la televiziune, cu a doua doza de vaccin impotriva COVID-19, intr-un spital din Delaware, relateaza AFP si Reuters. "Prioritatea mea numarul unu este de a face in asa fel incat vaccinul sa fie injectat in bratele…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a primit luni prima dintre cele doua doze de vaccin impotriva COVID-19 in direct la televiziune, la spitalul Christiana din Newark, statul Delaware, si a indemnat populatia sa se vaccineze cind acesta va deveni mai disponibil, transmit DPA si Reuters, citate de Agerpres.…

- Vicepresedintele american Mike Pence a fost vaccinat vineri impotriva COVID-19, in fata camerelor de filmare ale televiziunilor, intr-un eveniment menit sa-i asigure pe americani ca vaccinul aliantei americano-germane Pfizer/BioNTech este sigur, relateaza The Associated Press.

- Vicepresedintele american Mike Pence a fost inoculat vineri cu vaccinul Pfizer/BioNTech impotriva coronavirusului, iar momentul a fost transmis in direct la televiziune, in contextul in care SUA se pregatesc sa autorizeze un al doilea vaccin, relateaza AFP si dpa. Pence s-a declarat "fericit" ca a…

- Primul roman vaccinat impotriva COVID-19. Un medic rezident care lucreaza in Marea Britanie a primit prima doza de vaccin impotriva infecției cu SARS CoV 2 și a povestit despre efectele adverse ale noul ser, relateaza Realitatea PLUS. Medicul descrie ca simte o ușoara durere locala in zona unde i-a…

- Turcia nu ar mai dori sa achizitioneze vaccinul rusesc împotriva COVID-19, întrucât ar considera ca dezvoltarea acestuia nu ar fi fost conforma "bunelor practici", potrivit unei declaratii atribuite de unele publicații turce ministrului sanatatii Fahrettin Koca, scrie Reuters,…