Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a anuntat miercuri ca a prelungit pana la 27 octombrie misiunea navei de explorare Oruc Reis si a altor doua vase intr-o zona disputata din Mediterana de Est, o decizie de natura sa alimenteze suplimentar tensiunile in regiune, transmite Reuters, citata de AGERPRES.Navele Orus Reis,…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a indemnat marti Turcia sa se abtina de la provocari in contextul disputei legate de exploatarea zacamintelor de gaz din estul Mediteranei, relateaza Reuters si AFP. "Ankara trebuie sa puna capat jocului dintre destindere si provocare daca guvernul (turc) este…

- Marina turca a informat ca nava de explorare Oruc Reis va fi in Mediterana de Est "din 12 pana in 20 octombrie" in zona in care s-a aflat in lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare in relatia Turciei cu Grecia, transmite AFP.

- Marina turca a informat duminica ca nava de explorare Oruc Reis va fi în Mediterana de Est "din 12 pâna în 20 octombrie" în zona în care s-a aflat în lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare în relatia Turciei cu Grecia,…

- Marina turca a informat duminica ca nava de explorare Oruc Reis va fi in Mediterana de Est "din 12 pana in 20 octombrie" in zona in care s-a aflat in lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare in relatia Turciei cu Grecia, transmite AFP. Oruc Reis va desfasura…

- Nicio amenințare nu poate descuraja Turcia de la a explora resursele naturale din estul Mediteranei, a declarat miercuri președintele turc Recep Erdogan, acesta adaugând ca se așteapta ca actorii din regiune sa ia masuri pentru a detensiona situația, relateaza Reuters.„Turcia este…

- Franta a desfasurat temporar doua avioane de lupta Rafale si doua nave ale Marinei nationale in Mediterana de Est, pe fondul tensiunilor dintre Grecia si Turcia referitoare la o exploatare de zacaminte de gaze, a informat joi Ministerul Fortelor Armate ale Frantei, la o zi dupa anuntul presedintelui…

- Tensiunile dintre Grecia și Turcia cresc din nou dupa ce Ankara a trimis nave de prospectiuni geologice pentru depistarea de zacaminte de gaze naturale intr-o zona disputata a Marii Mediterane.