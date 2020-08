Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de prevenire a criminalitatii si cei de ordine publica din Calarasi au desfasurat activitati pentru informarea, constientizarea si responsabilizarea populatiei cu privire la violenta in familie. In aceasta saptamana, oamenii legii au organizat activitati de prevenire si combatere a infractiunilor…

- PodcasturiUnde se pot adresa femeile victime ale violenței in familie cand au nevoie de ajutor In cadrul emisiunii "ATITUDINI", managerul Centrului de Protecție a victimelor violenței in familie și ale traficului de ființe umane, Rodica Moraru-Chilimar, a menționat ca victimele violenței in familie…

- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat marti ca se simte mai confortabil sa-i telefoneze presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan dupa un prim telefon din luna iunie, cu care a spart gheata, relateaza Reuters.Mitsotakis a mai spus ca Grecia nu este una dintre tarile membre UE care…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Ankara va adopta pana la finalul anului o noua legislatie pentru a tine sub control social media, dupa ce nasterea nepotului sau a devenit subiectul unor calomnii si ironii pe Twitter, transmit Reuters, AFP si dpa. ''Intelegeti…

- Mii de avocati au protestat marti in fata sediului celei mai mari instante din Istanbul impotriva intentiilor guvernului Turciei de a reforma barourile, relateaza Reuters. Avocatii sustin ca intentia autoritatilor este de a suprima disidenta si de a politiza avocatura. Conform unui proiect de lege depus…

- Un tanar, de 28 de ani, din Turburea, Gorj, a fost evacuat din locuința și este anchetat pentru violența in familie, dupa ce ieri și-ar fi agresat fizic soția, de 27 de ani. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul ca, pe fondul unor conflicte mai vechi, tanarul…

- PodcasturiUtil pentru femeile victime ale violenței: Ce trebuie sa faca atunci cand sunt amenințate Multe femei ar putea preveni violența din partea partenerilor de viața, daca ar apela din timp la serviciile gratuite de asistența psihologica și juridica sau la 112. Ele nu fac acest lucrudin necunoaștere,…

- In perioada mai-iunie 2020, IPJ Mehedinti desfasoara o ampla campanie de informare a cetatenilor de pe raza judetului, prin distribuirea de pliante cu recomandari antivictimale referitoare la violenta in familie, prevederile ordinului de protectie, modalitati de reactie in cazul izbucnirii unui…