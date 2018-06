Turcia: Jurnalistul Mehmet Altan a fost eliberat după aproape doi ani de închisoare (ONG) Jurnalistul turc Mehmet Altan, condamnat la inchisoare pe viata in legatura cu lovitura de stat esuata din 2016, a fost eliberat miercuri, dupa aproape doi ani de detentie, a anuntat organizatia nonguvernamentala pentru libertatea presei P24, citata de AFP. Mehmet Altan, 65 de ani, prezentator al unei emisiuni politice de televiziune, a parasit inchisoarea Silivri, de langa Istanbul, dupa o decizie a unui tribunal ce a ordonat miercuri eliberarea sa conditionata. Sentinta si condamnarea la inchisoare pe viata nu au fost anulate, jurnalistul avand in continuare interdictia de a parasi tara si obligatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

