Sute de contracte publice la Constanta!: Ce afaceri are Hideg Catalin, cel care i-ar fi denuntat la DNA pe generalii Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, fosti sefi in SRI (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Catalin Hideg, cel care i-a denuntat la DNA pe fostii generali SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, a declarat joi, intr-o interventie la Antena 3, ca acestia i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Traila, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta sa obtina o pedeapsa cu suspendare,…

- Omul de afaceri Catalin Hideg, cel care i-a denuntat la DNA pe fostii generali SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, a declarat joi, intr-o interventie la Antena 3, ca acestia i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Traila, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta sa obtina o pedeapsa cu suspendare,…

- Omul de afaceri Catalin Hideg, cel care i-a denuntat la DNA pe fostii generali SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, a declarat joi, intr-o interventie la Antena 3, ca acestia i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Traila, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta sa obtina o pedeapsa cu suspendare,…

- update Generalul (r) Dumitru Dumbrava, fostul director al Direcției Juridice din SRI, și avocatul Doru Traila au fost puși sub acuzare pentru fapte de trafic de influența și spalare de bani, anunța Știri pe surse. Stirea initiala Florian Coldea, fostul sef adjunct al SRI, și fostul general SRI Dumitru…

- Florian Coldea, fostul sef adjunct al SRI, și fostul general SRI Dumitru Dumbrava s-au prezentat joi la sediul DNA pentru a fi audiati. Audierea are loc in contextul in care afaceristul Catalin Hideg a depus denunț la DNA. Lui Catalin Hideg i s-ar fi promis prin interpuși de catre generalii care au…

- Florian Coldea, fostul sef adjunct al SRI, și generalul Dumitru Dumbrava s-au prezentat joi la sediul DNA pentru a fi audiati. Surse citate de Realitatea PLUS susțin ca Florian Coldea ar urma sa fie pus sub acuzare. Audierea are loc in contextul in care afaceristul Catalin Hideg a depus denunț la DNA.…

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, dosarul a pornit dupa ce a fost audiat omul de afaceri Catalin Hideg. Vorbim despre un dosar in care acesta a depus plangere impotriva celor doi fosti generali de la varful SRI. Denunțatorul lui Florian Coldea, inregistrarea prin care il demasca: "Șeful mare, supremul…

- Contractul a fost atribuit prin negociere directa de Spitalul Clinic de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie Eforie Nord firmei Millennium Development SRL. Firma va executa lucrari de reparatii curente curente la Baile Reci din Eforie Nord. Din anul 2007 pana in prezent, societatea a castigat,…