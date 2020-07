Stiri pe aceeasi tema

- In plin Ramadan, familia jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis in octombrie 2018, in interiorul Consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, a anunțat ca ii iarta pe asasinii acestuia, informeaza BBC. Salah Khashoggi, unul dintre fiii regretatului ziarist, a anunțat acest lucru pe Twitter. “In aceasta noapte…

- Expertul ONU care investigheaza uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi de catre agenții saudiți din Istanbul a declarat ca este „șocant” ca familia jurnalistului i-ar fi putut ierta pe ucigași, vazând întreaga scena ca pe un alt act în „pervertirea justiției”…

- Mike Ashley, proprietarul clubului Newcastle din 2007, va obține 300 de milioane de lire sterline. Pachetul majoritar, de 80% din acțiuni, va fi deținut de Fondul de Investiții Publice al Arabiei Saudite. In spate se afla Mohammed bin Salman, prințul care ar fi pus la cale asasinarea jurnalistului Jamal…

