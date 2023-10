Turcia a anuntat miercuri seara ca a desfasurat noi atacuri aeriene impotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) din nordul Irakului, pentru a treia oara dupa atacul de duminica de la Ankara in care doi ofiteri de politie au fost raniti, dupa ce amenintase mai devreme in cursul zilei cu represalii impotriva luptatorilor kurzi prezenti in nordul Siriei, transmite AFP, citat de Agerpres.

"Au fost distruse 22 de tinte, formate din pesteri, adaposturi si depozite, considerate a fi folosite de organizatia terorista", in timpul atacurilor aeriene de miercuri seara, a anuntat Ministerul turc…