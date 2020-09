Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava armeana a fost doborata in timp ce efectua o misiune militara, a precizat Susana Stepanian. Armenia si Azerbaidjanul - sustinut de Turcia - s-au acuzat reciproc, marti, de extinderea conflictului in afara enclavei prin deschiderea focului asupra unor pozitii indepartate fata de Nagorno…

- Turcia este hotarata sa ajute Azerbaidjanul "sa-si recapete teritoriile sale ocupate" in Nagorno-Karabah, scena unor confruntari violente intre azeri si separatistii sustinuti de Armenia, relateaza France Presse, citata de Agerpres.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a cerut duminica incetarea noilor confruntari dintre separatistii din Nagorno-Karabah, sustinuti de Erevan, si fortele azere, cele mai grave din regiune din 2016, informeaza AFP."Este important sa depunem toate eforturile necesare pentru a evita o escaladare…

- Conflictul istoric din Nagorno Karabah, dintre Armenia și Azebaidjan, a escaladat puternic in acesta dimineața. Președintele turc Recep Erdogan a anunțat ca va sprijini Azerbaidjanul „cu toate mijloacele” pe care le are la dispoziție in conflictul pe care aceasta țara il are cu Armenia și care s-a…

- Autoritațile armene au decretat mobilizarea generala și legea marțiala, duminica, dupa ce noi confruntari au izbucnit între separatiștii din Nagorno-Karabah, susținuți de Erevan, și forțele azere, scrie AFP."Legea marțiala și mobilizarea generala sunt decretate în Armenia. Cer…

- Parlamentul grec a ratificat joi seara un acord bilateral privind delimitarea zonelor maritime de exploatare a hidrocarburilor in estul Mediteranei intre Grecia si Egipt, care provoaca nemultumirea tarii vecine Turcia, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Acest acord este considerat ca o riposta…

- Președintele turc, Recep Erdogan, a spus ca țara sa „nu va face nicio concesie” in conflictul privind resursele de gaze naturale din Mediterana de Est și ca „va lua ceea ce ii revine de drept in Marea Neagra, Marea Egee si Marea Mediterana”. Liderul de la Ankara a transmis Greciei „sa se abțina de la…

- Patriarhul Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Rusie, a declarat luni ca intenția de a converti muzeul Sfânta Sofia într-o moschee reprezinta o amenințare la adresa creștinatații, relateaza Reuters.Președintele Turciei, Recep Erdogan, a propus restaurarea statutului de moschee a cladirii…