Peste 4.372 de morti au fost confirmati, in urma cutremurului cu magnitudinea 7,8 care zguduit Turcia si Siria luni dimineata, transmite CNN, care il citeaza pe Yunus Sezer, seful serviciilor pentru dezastre din Turcia. Vremea rea si amploarea tragediei creeaza dificultati pentru echipele de ajutorare, potrivit ministrului turc al sanatatii, Fahrettin Koca, care a vorbit in timpul unei conferinte de presa transmise in direct la CNN Turk, luni seara de la Centrul de coordonare a situatiilor de urgenta din Hatay. Oficialul spune ca elicopterele nu au putut decola astazi din cauza conditiilor meteorologice.…