Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a anuntat sambata ca extinde pana la 29 noiembrie activitatea de explorare seismica in zona disputata din Mediterana Orientala, o decizie care ar putea amplifica tensiunile din regiune, transmit Reuters si DPA, potrivit AGERPRES. Turcia si Grecia, membre ale NATO, au un diferend major…

- Turcia a anuntat miercuri ca a prelungit pana la 27 octombrie misiunea navei de explorare Oruc Reis si a altor doua vase intr-o zona disputata din Mediterana de Est, o decizie de natura sa alimenteze suplimentar tensiunile in regiune, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Turcia a anuntat miercuri ca a prelungit pana la 27 octombrie misiunea navei de explorare Oruc Reis si a altor doua vase intr-o zona disputata din Mediterana de Est, o decizie de natura sa alimenteze suplimentar tensiunile in regiune, transmite Reuters, citata de AGERPRES.Navele Orus Reis,…

- Turcia a anuntat miercuri ca a prelungit pana la 27 octombrie misiunea navei de explorare Oruc Reis si a altor doua vase intr-o zona disputata din Mediterana de Est, o decizie de natura sa alimenteze suplimentar tensiunile in regiune, transmite Reuters. Navele Orus Reis, Ataman si Cengiz Han, ale caror…

- Marina turca a informat duminica ca nava de explorare Oruc Reis va fi in Mediterana de Est "din 12 pana in 20 octombrie" in zona in care s-a aflat in lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare in relatia Turciei cu Grecia, transmite AFP. Oruc Reis va desfasura…

- O parte a vechiului oras-port Famagusta, numita Varosha, care a ramas nelocuita dupa razboiul care a divizat Ciprul in 1974, se va redeschide joi, a anuntat presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informeaza Agerpres.Afirmațiile președintelui turc au fost confirmate de catre premierul autoproclamatei…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a iesit din carantina vineri, dupa ce al doilea test pentru COVID-19 a iesit negativ, rezultat care confirma ca summitul UE de saptamana viitoare poate avea loc, transmite dpa. Summitul european fusese initial programat pentru 24-25 septembrie, dar…

- Nava de cercetare trimisa de Ankara intr-o zona disputata din Mediterana de Est, bogata in gaze naturale, a revenit in portul Antalya, a relatat duminica un cotidian turc, transmite AFP. Turcia a desfasurat la 10 august nava de cercetari seismice Oruc Reis in ape situate in apropierea unei insule grecesti,…