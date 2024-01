Turcia este pe cale să se mândrească cu a treia cea mai mare capacitate de stocare a gazelor din Europa Turcia planuiește o extindere care va avea in urmatorii ani a treia cea mai mare capacitate de stocare a gazelor naturale din Europa, scrie dailysabah.com. Puternic dependenta de importuri pentru nevoile sale de energie, Turcia a injectat un capital vast pentru a-și extinde și consolida infrastructura și rețelele energetice. De asemenea, se straduiește sa abordeze problema schimbarilor climatice și sa asigure un viitor energetic mai curat. Poziția sa geografica strategica o face o țara de tranzit cheie pentru gazoductele de gaze naturale din diverse regiuni, inclusiv Rusia, Caucaz, Orientul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

