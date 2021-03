Turcia: Erdogan promite reforme democratice, dar opoziţia are îndoieli Presedintele Recep Tayyip Erdogan, acuzat de deriva autoritara de opozitie si de ONG-uri, a dezvaluit marti un "plan de actiune" pentru extinderea respectarii drepturilor omului in Turcia, angajandu-se in special sa consolideze libertatea de expresie, relateaza AFP. "Obiectivul nostru este sa intarim mai mult statul de drept", a afirmat Erdogan in cadrul unui discurs sustinut la Ankara, adaugand ca 393 de masuri vor fi aplicate pana in 2023, anul centenarului republicii si al viitoarelor alegeri prezidentiale. "Nimeni nu trebuie lipsit de libertatea sa pentru opiniile sale", a declarat seful statului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

