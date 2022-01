Turcia: Erdogan ameninţă presa cu represalii pentru conţinut "nociv" Presa turca va face obiectul unor &"represalii&" daca publica informatii care aduc prejudicii valorilor de baza ale natiunii, a amenintat sâmbata presedintele Recep Tayyip Erdogan, într-un gest care ar putea releva o amplificare a cenzurii.



Într-o nota publicata în Jurnalul oficial, Erdogan afirma ca sunt necesare masuri pentru a apara &"cultura nationala&" turca si pentru a evita ca &"dezvoltarea copiilor sa fie afectata prin expunerea lor la continuturi nocive în toate mediile: scrisa, verbala si vizuala&", relateaza Agerpres.



Desi nu precizeaza care…

Sursa articol: hotnews.ro

