- La Astana, capitala Kazahstanului, e programata joi o intrevedere intre președintele Turciei, țara NATO și președintele Rusiei. Kremlinul se asteapta ca Recep Tayyip Erdogan sa-i faca lui Vladimir Putin o propunere concreta de mediere cu privire la conflictul din Ucraina, relateaza Reuters . „Turcii…

- Kremlinul a transmis miercuri ca se asteapta ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan sa-i faca omologului sau rus Vladimir Putin o propunere concreta de mediere a conflictului in Ucraina, in cadrul intalnirii preconizate pentru joi in Kazahstan intre cei doi lideri, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Turcia a lansat marti un apel catre Rusia si Ucraina la incetarea focului, apel ce intervine inainte de o intalnire preconizata in cursul saptamanii la Astana (capitala Kazahstanului) intre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin, potrivit AFP, informeaza AGERPRES .…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan va avea o intrevedere cu omologul sau Vladimir Putin miercuri, la Astana, in marja unui summit regional in capitala Kazahstanului, a anuntat marti pentru AFP un responsabil turc. Turcia, care mentine o pozitie neutra de la inceputul invaziei ruse in Ucraina,…

- Polonia a vorbit cu SUA despre partajarea armelor atomice pentru a contracara amenințarea tot mai mare din partea Rusiei, a declarat președintele Andrzej Duda, dupa ce Kremlinul a intensificat șantajul nuclear asupra Ucrainei, relateaza Bloomberg.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, la scurt timp dupa ce liderul rus a cerut Ucrainei sa depuna armele, ca nu va negocia cu Rusia atat timp cat Vladimir Putin se afla la putere, relateaza France Presse, citata de Agerpres. „Ucraina nu va negocia cu Rusia atat timp cat Putin…

- Negocierile dintre președinții Ucrainei și Rusiei vor deveni imposibile dupa finalizarea referendumurilor false din teritoriile ocupate ale țarii noastre. Kremlinul trebuie sa fie conștient de acest lucru, pentru ca agresorul a fost avertizat in mod repetat. Acest lucru a fost declarat de liderul Ucrainei,…