Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal turc a ordonat marti punerea in libertate sub control judiciar a unui caricaturist inchis cu o zi inainte pentru ca l-a criticat in lucrarile sale pe presedintele Recep Tayyip Erdogan, au informat media turce, potrivit AFP. Nuri Kurtcebe, un autor de romane grafice si caricaturist in varsta…

- Turcia va efectua noi operatiuni militare externe asemanatoare cu cea din nordul Siriei indreptata impotriva gruparilor kurde din regiune, a anuntat, duminica, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul postului France 24.

- Turcia va efectua noi operatiuni militare externe asemanatoare cu cea din nordul Siriei indreptata impotriva gruparilor kurde din regiune, a anuntat, duminica, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul postului France 24.

- Principalul partid pro-kurd din Turcia a anunțat miercuri ca fostul sau lider, Selahattin Demirtaș, care se afla la inchisoare, va fi candidatul sau la prezidențiale la alegerile anticipate programate pentru 24 iunie, relateaza AFP.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri alegeri anticipate legislative si prezidentiale pentru data de 24 iunie, cu un an si jumatate inainte de alegerile la termen, informeaza AFP si Reuters.Seful statului turc a facut anuntul respectiv dupa ce a discutat cu aliatul sau…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-conservator), aflat la putere in Turcia urmeaza sa analizeze un indemn la organizarea unor alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate, a anuntat marti vicepremierul turc Bekir Bozdag, relateaza The Associated Press. Bozdag a facut acest anunt dupa…

- Autoritatile americane au abandonat discret punerea sub acuzare vizand 11 agenti de securitate ai presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, suspectati ca au agresat violent mai multi militanti kurzi, in mai 2017, la Washington, a confirmat pentru AFP o sursa judiciara. Inculparea lor l-a iritat profund…

- Celebra cantareata si actrita turca Zuhal Olcay a fost condamnata la 10 luni de inchisoare pentru insultarea presedintelui Recep Tayyip Erdogan in cursul unui spectacol in 2016, a relatat joi cotidianul Hurriyet, citat de agentia Reuters. Potrivit publicatiei, Zuhal Olcay (60 de ani) a…