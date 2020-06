Turcia continuă discuţiile cu Rusia pentru al doilea lot de sisteme antiaeriene S-400 Turcia a ajuns la un acord de principiu cu Rusia cu privire la furnizarea unui al doilea lot de sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, iar discutiile continua in privinta detaliilor tehnice, a declarat luni seful industriei de aparare turce, Ismail Demir, citat de Xinhua. "Avem un acord de principiu pentru livrarea unui al doilea lot. Vorbim despre detalii tehnice. Nu exista niciun semn de intrebare cu privire la livrare", a declarat el intr-o interventie la postul local de televiziune NTV. A doua etapa a achizitionarii include productie comuna si transferuri de tehnologie, in baza acordului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

