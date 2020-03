Stiri pe aceeasi tema

- O bataie generala a izbucnit in Parlamentul Turciei, acolo unde mai multi parlamentari și-au imparțit pumni in timpul discursului unui parlamentar din Opozitie, care il acuzase pe presedintele turc Recep Erdogan ca nu respecta soldații turci care au murit in Siria, a transmis Reuters.Zeci de parlamentari…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca pana la 250.000 de migranti fug din regiunea Idlib din nord-vestul Siriei spre Turcia, adaugand ca Ankara incearca sa ii impiedice sa treaca frontiera, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Turcia gazduieste circa 3,7 milioane de refugiati…

- Turcia nu poate face fata unui val de migranti din Siria, a declarat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca natiunile europene vor simti impactul unui astfel de aflux daca nu inceteaza violentele in regiunea Idlib din Siria, relateaza Reuters. Adresandu-se cu ocazia unei ceremonii de…

- Turcia a fost "obligata" sa intervina militar in Siria din cauza insuficientei de ajutoare internationale pentru refugiatii sirieni, a declarat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. "Neprimind ajutoarele pe care le asteptam de la comunitatea internationala, suntem…

- Aliații NATO ar trebui sa sprijine Turcia in conflictul cu militanții kurzi din Siria dupa ce Ankara a sprijinit planul alianței pentru apararea Poloniei și a statelor baltice, a declarat joi preeședintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de postul NTV, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Inainte…

- Turcia a aprobat un plan de aparare al NATO pentru tarile baltice si Polonia dupa ce unii aliati au solicitat sprijin, a declarat joi presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand insa ca aliatii nu trebuie sa abandoneze Ankara in lupta ei impotriva terorismului, informeaza Reuters. Reuters…

- Turcia a aprobat un plan de aparare al NATO pentru tarile baltice si Polonia dupa ce unii aliati au solicitat sprijin, a declarat joi presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand insa ca aliatii nu trebuie sa abandoneze Ankara in lupta ei impotriva terorismului, informeaza Reuters, citata de AGERPRES.…

- Turcia a aprobat un plan de aparare al NATO pentru tarile baltice si Polonia dupa ce unii aliati au solicitat sprijin, a declarat joi presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand insa ca aliatii nu trebuie sa abandoneze Ankara in lupta ei impotriva terorismului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Reuters…