Turcia anunță o reuniune la cel mai înalt nivel între Ucraina și Rusia: Se vrea un acord asupra unui armistiţiu durabil Ar putea avea loc o reuniune la cel mai inalt nivel, cel putin intre ministrii de externe, intr-o saptamana sau doua", a declarat Cavusoglu intr-un interviu televizat, adaugand ca este "imposibil de avansat o data", dar ca Turcia doreste sa gazduiasca o astfel de intalnire "in calitate de mediator sincer".„Ceea ce conteaza este ca cele doua parti sa se intalneasca si sa ajunga la un acord asupra unui armistitiu durabil", a spus Cavusoglu. "Este imposibil sa negociezi sub presiunea armelor", a insistat el.Referitor la evacuarea civililor din Mariupol, oras ucrainean aflat sub asediul fortelor ruse,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

