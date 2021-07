Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul turc a catalogat vineri ca „acuzații neîntemeiate” raportul anual al Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane, care susține ca Turcia nu a descurajat recrutarea și folosirea de „copii soldați în Siria și Libia”, potrivit AFP.Departamentul…

- Statele Unite au adaugat joi Turcia pe lista țarilor care sunt implicate în folosirea copiilor-soldați în ultimul an, Ankara devenind primul stat membru NATO adaugat pe o asemenea lista, relateaza CNN.Departamentul de stat american a stabilit în raportul sau pe anul 2021 privind…

- Statele Unite au inclus joi Turcia, in premiera, pe o lista de tari care au fost implicate in ultimul an in folosirea de copii soldati, masura care va complica probabil si mai mult relatiile dificile dintre Ankara si Washington, transmite Reuters. Departamentul de Stat al SUA a constatat in…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele turc Tayyip Erdogan s-au declarat optimisti, luni, dupa prima lor intalnire fata in fata, chiar daca nu au anuntat progrese majore in relatia dintre cele doua tari aliate Statele Unite si Turcia, care au pozitii diferite in privinta armamentului rusesc,…

- Turcia trebuie sa-si retraga trupele din Afganistan în cadrul acordului încheiat anul trecut de catre Statele Unite cu talibanii, afirma un purtator de cuvânt al mișcarii islamiste într-o serie de declarații acordate agenției Reuters citate de News.ro.Acesta a respins…

- Turcia a denuntat joi "acuzatiile nedrepte" care i se aduc dupa incidentul protocolar din timpul unei vizite la Ankara a presedintelui Consiliului European, Charles Michel, si a presedintei Comisie Europene, Ursula von der Leyen, afirmind ca asezarea fotoliilor, in jurul careia a izbucnit polemica,…

- Turcia a denuntat joi "acuzatiile nedrepte" care i se aduc dupa incidentul protocolar din timpul unei vizite la Ankara a presedintelui Consiliului European, Charles Michel, si a presedintei Comisie Europene, Ursula von der Leyen, afirmand ca asezarea fotoliilor, in jurul careia a izbucnit polemica,…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, care viziteaza Turcia pentru a relansa relațiile bilaterale, și-au exprimat marți președintelui Recep Tayyip Erdogan îngrijorarea cu privire la situația drepturilor omului din aceasta țara, relateaza…