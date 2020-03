Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a difuzat un videoclip miercuri spunand ca acesta arata cum politia turca trage cu gaze lacrimogene la punctul de trecere a frontierei Kastanies, unde mii de migranti incearca sa treaca in Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Atena, sustinuta de UE, acuza Ankara ca ii provoaca…

- Politia greaca a folosit miercuri dimineata gazele lacrimogene pentru a dispersa sute de migranti care incercau sa treaca frontiera dinspre Turcia spre Grecia, transmit Reuters si AFP.Incidentele au avut loc la punctul de trecere a frontierei greco-turce de la Kastanies, unde incepand de vineri au loc…

- Un orașel grec de marimea Bragadirului a devenit punctul zero al crizei refugiaților. Este vorba despre Kastanies, localitate aflata la granița cu Turcia, unde mii de migranți au sosit in ultimele zile.Grecia, țara in care mulți conaționali iși petrec vara de vara concediul de odihna e prinsa zilele…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a scris pe Twitter ca Grecia va apara granitele Uniunii Europene si i-a avertizat pe migranti ca ii va respinge daca incearca sa treaca frontiera. De partea greceasca a granitei au aparut soldati inarmati cu gaze lacrimogene si bombe sonore. Este suspendarea legala?…

- Agentia europeana de control al frontierelor Frontex a anuntat desfasurarea unor intariri si ridicarea nivelului sau de alerta la granita dintre Grecia si Turcia, unde mii de migranti incearca sa intre in UE, potrivit AFP.

- Turcia sustine ca a lasat peste 75.000 de migranti sa treaca frontiera spre Uniunea Europeana, relateaza DPA. Pana duminica dimineata la ora 10.00 (07.00 GMT), 76.358 de migranti au trecut granita prin provincia Edirne, a scris pe Twitter ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu. As of now, the number…

- Grupuri de migranti din Turcia se indreptau vineri spre frontierele cu tarile europene vecine, au afirmat media turce, dupa publicarea unor informatii de presa potrivit carora Ankara nu va mai opri migrantii care vor sa plece in tarile europene, conform AFP si Reuters, citate de Agerpres. Televiziunea…

- In cursul anului 2019, polițiștii Biroului pentru Imigrari al județului Giurgiu au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 1107 persoane, dintre care 764 din state terțe și 343de cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 21 de straini in situații ilegale,4…