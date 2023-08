Turcia a raportat un excedent de cont curent aferent lunii iunie, pentru prima dată în ultimele 20 de luni Balanta de plati, cea mai larga masura a comertului cu bunuri si servicii al unei tari, a fost de 674 de milioane de dolari in iunie, fiind primul excedent din octombrie 2021, potrivit datelor bancii centrale de vineri. Turismul a inregistrat un flux net de 4,2 miliarde de dolari, a spus banca. Turcia a raportat o crestere cu 20% a numarului de vizitatori straini in prima jumatate a anului 2023, atragand calatori in cautare de vacante ieftine, dupa ce lira turceasca a pierdut aproximativ 30% din valoarea sa fata de dolar in acest an. O scadere a preturilor globale la petrol si gaze, pe care Turcia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

