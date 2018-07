Turcia a ordonat arestarea a 271 de militari in cadrul unei operatiuni ce ii vizeaza pe presupusii sustinatori ai clericului islamic Fetullah Gulen, aflat in SUA si despre care Ankara sustine ca a orchestrat o tentativa de puci in iulie 2016, au indicat vineri media de stat, citate de Reuters. Operatiunea a fost lansata in zeci de provincii de pe teritoriul Turciei impotriva soldatilor care au fost in contact cu agenti ai lui Gulen, acuzat de Ankara ca s-a aflat in spatele tentativei esuate de puci, a anuntat TRT Haber. Potrivit cotidianului Star, majoritatea celor care se confrunta cu detentia…