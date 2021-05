Potrivit Gazetei Oficiale, extinderea reglementarilor referitoare la tranzactiile cu criptomonede intra imediat in vigoare si se refera si la ”furnizorii de servicii privind activele cripto”. Luna trecuta, banca centrala a Turciei a interzis utilizarea activelor cripto pentru plati pe motiv ca astfel de tranzactii erau riscante. In zilele care au urmat, activitatea a doua platforme de tranzactionare de criptomonede din Turcia a fost oprita in cadrul unor investigatii separate. Ancheta asupra uneia dintre ele, Thodex, a dus, joi, la arestarea a sase suspecti, inclusiv fratii directorului general…